53 بالمائة من الليبين يعانون من نفاذ الغذاء قبل أن يتوفر لديهم المال لشرائه

كشف تقرير صادر عن الباروميتر العربي أن 53 % من الليبين يعانون من نفاذ الغذاء قبل أن يتوفر لديهم المال لشراء المزيد منه. فيما عبر 47 % عن قلقهم من نفاذ الغذاء قبل القدرة على شراء المزيد.

وقد تم جمع بيانات هذا التقرير ضمن استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها وجها لوجه مع مواطنين يمثلون مختلف التوجهات في عشر دول: مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وتونس بين عامي 2021 و2022.

وأوضح التقرير الذي أصدره الباروميتر العربي (2021 – 2022) أن غالبية مواطني 6 من البلدان العشرة التي شملتها الدورة السابعة من الباروميتر العربي (2021 – 2022) من انعدام الأمن الغذائي.

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وبحسب التقرير ذاته، فقد أفادت غالبية السكان في هذه البلدان أن غذاءها كان ينفذ قبل أن يتوفر لديها المال لشراء المزيد. وفي 9 من البلدان العشر التي شملها الاستطلاع، أعرب أكثر من نصف المواطنين عن قلقهم إزاء نفاذ الغذاء قبل القدرة على شراء المزيد.

وقال التقرير إن هذه النتائج تؤكد مأزقا عانت منه منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ فترة طويلة والمتمثلة في ارتفاع هائل في نسبة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان متوسطة الدخل التي سجلت في جوانب أخرى معدلات متوسطة أو مرتفعة من مؤشرات التنمية البشرية.