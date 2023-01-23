في المجال الطبي..أبوجناح يبحث مشروع اتفاقية “ميدوفاك” مع السفير التشيكي

العنوان – طرابلس

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع السفير التشيكي لدى ليبيا جان فيسيتال مشروع اتفاقية “ميدوفاك”.

الاتفاقية ستوقع بين وزارة الصحة والمستشفى العسكري التشيكي، بهدف تبادل الخبرات والتدريب في مختلف التخصصات الطبية.

وبحسب اتفاقية ميدوفاك سيتم تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الطواريء والعظام وجراحة الأعصاب

وتشمل الاتفاقية كذلك تدريب الأطباء الليبيين وتسهيل منح التأشيرات للمرضى الليبيين، وتنفيذ برامج الأطباء الزوار لإجراء جراحات كبرى داخل ليبيا.

وأعرب السفير التشيكي عن تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، وتعزيز اتفاقيات التعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتشيكية.