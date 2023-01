العربي الجديد: حفتر يهيئ ابنه صدام لتولي زمام الأمور قريبا

قالت صحيفة العربي الجديد إن عهد خليفة حفتر يقترب من نهايته، إثر تقارير تفيد بأنه يهيئ نجله صدام لتولي زمام الأمور من بعده.

وذكرت الصحيفة عبر نسختها الإنجليزية أن حفتر طلب من شركائه دعم محاولات صدام خوض أي انتخابات رئاسية مستقبلية، مشيرا إلى أنه لن يرشح نفسه للرئاسة وأنه يريد هذا المنصب لابنه صدام.

وتابعت الصحيفة أنه لم يجر تحديد إطار زمني لتولي صدام زمام السلطة، إلى جانب أنه لم يخرج إعلان رسمي من معسكر المنطقة حول هذه الخطوات.

واستبعدت الصحيفة تولى بلقاسم حفتر قيادة القوات العسكرية في المنطقة الشرقية، حيث ينظر إليه على أنه مستشار سياسي لوالده خليفة حفتر.

