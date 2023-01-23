الرئيس المصري يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية الأوضاع في ليبيا

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، لبحث عدد من القضايا الإقليمية من بينها الأوضاع في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي، رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

من جانبه، بيرنز، إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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