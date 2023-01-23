الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط تجتمع مع شركة “سرت”

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عقد اجتماع الجمعية العمومية للعام 2022-2023 اليوم الاثنين مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات النفطية

وتسعى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لرفع قدرتها الإنتاجية والمحافظة على اعلى المعدلات من خلال تنفيذ برامج الحفر التطويــري والاستكشافــي وصيانة الآبار المعتمدة لسنة 2022 والمقترحة لسنة 2023 والتي ستساهم في زيادة القدرة الإنتاجيــة للشركــة بمعدل 16 ألف برميل يومياً.

من خلال العمل على تجــديــد عقــود الحفارات العاملة مع الشركة وإبــرام تعاقــدات جديــدة مـع الحفارات العاملة بالقطــاع حيث بلغ عدد الحفارات العاملة مع شركة سرت (15) حفارة ، سيتم تحريكهــا في مختلف حقــول شركة سرت حسب الخطــة المعــدة والمعتمــدة بالخصوص ، وذلك بعد تجديد عقود وإبرام عقود جديدة أخرى مع بعض حفارات الحفر وصيانة الأبــار.

هذا بالإضافة إلى ثلاث حفارات أخرى متواجدة حالياً بحوض مرزق لتنفيذ خطــة الحفر الاستكشافي وإعادة الدخول للآبار بالقطعة الإستكشافية م ن 101.