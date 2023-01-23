اللافي: حكومتنا ستقود البلاد إلى الانتخابات

قال وليد اللافي الاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن مسألة تشكيل حكومة جديدة سواء برئاسة فتحي باشاغا أو غيره، لم تكن مطروحة في اجتماعات الجامعة العربية.

وأضاف اللافي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بخارطة الطريق التي تقول إن الحكومة الحالية آخر حكومة انتقالية قبل الذهاب للانتخابات.

وتابع:” من يرغب في تغيير الحكومة الحالية، عليه إنشاء قاعدة دستورية والذهاب للانتخابات، والجميع يعرف من يُعطلون الانتخابات”، على حد زعمه.

وادعى اللافي، أن المشكلة تكمن في قانون الانتخابات، أي أنها مشكلة قانونية ودور الحكومة دور لوجيستي ويمكنها أن تنفذه في أي وقت.

وكانت المنقوش، قالت في وقت سابق، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في طرابلس أمس الأحد- واعتبرته الجامعة العربية غير مكتمل النصاب- يعبر عن حلم العرب الذي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، على حد وصفها.

وقالت المنقوش، عبر حسابها على “تويتر”:” اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة”.

وأضافت:” عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته”.

وتابعت:” أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.

وخاطبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، نجلاء المنقوش، بأن اجتماعها غير مكتمل النصاب القانوني، وعدد الأعضاء الحاضرين لم يصل إلى 14 عضوًا وفقا للائحة الداخلية.