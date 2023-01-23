باشاغا والضاوي يبحثان احتياجات البلديات وآلية عمل الحرس البلدي

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبوبكر مصادف، و مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الحكم المحلي محمد ارحومة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله.

كما تمت اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.