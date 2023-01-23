العمل والتأهيل تباشر التحقيق في واقعة العمال بمحل (ليبيا تويز للألعاب)

العنوان – طرابلس

أكدت وزارة العمل والتأهيل قيام عدد من المفتشين التابعين لإدارة التفتيش والسلامة المهنية التحقيق في واقعة العمال بمحل (ليبيا تويز للألعاب).

وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن هذا التحقيق تم وفق اختصاص وزارة العمل والتأهيل.

وأفادت أن المفتشين عاينوا إجراءات العمال وفتح تحقيق بالواقعة وجمع استدلالات، كما سيتم رفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية حماية للعمال من المواطنين والأجانب على حد سواء.

وكانت واقعة توبيخ صاحب محل (ليبيا تويز للألعاب) للعاملين في المحل وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الرأي العام بشكل كبير وقوبلت برفض واسع.