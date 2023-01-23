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السفارة الأمريكية تهنئ ليبيا على مشاركتها الناجحة بمعرض “وورلد أوف كونكريت” في لاس فيغاس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ‎ليبيا وفد الأعمال الليبي على زيارته الناجحة إلى معرض “وورلد أوف كونكريت” في لاس فيغاس، نيفادا، الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 19 يناير والذي يعد أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الاسمنت والبناء.

وقالت السفارة إن الحدث يمثل أضخم بعثة تجارية من ‎ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن وهو نتاج التعاون الوثيق بين سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ومكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية، الغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن تطلعها وشركاؤها إلى المزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد تدعيم الروابط التجارية الأمريكية-الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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