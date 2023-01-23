المنفي يستعرض مع نورلاند خطوات الرئاسي لكسر الجمود السياسي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خطوات المجلس الرئاسي لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي، اليوم الإثنين، من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ونقل البيان عن السفير الأميركي “دعم الولايات المتحدة للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية”.

وأقام المجلس الرئاسي الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة محلية وأجنبية، وغاب عن الملتقى مجلسا النواب والدولة، فيما ألقى عدد من المسؤولين الأجانب كلمات خلال الملتقى منهم رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدولة العربية والمبعوث الأممى لدى ليبيا.