الجيش يستجيب لنداء مدينة غات ويرسل الدعم اللازم

تقدمت مسؤولة الشؤون الاجتماعية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق مبروكة الشريف، بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بعد استجابتها لنداء مدينة غات وإرسال الدعم اللازم لأهالي المنطقة.

وقالت الشريف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ألف شكر للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وشكر خاص للمشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، على تلبية نداء أهلي وناسي في منطقة غات”.

وشكرت مبروكة الشريف، في وقت سابق، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على رعايته لمهرجان غات السياحي في هذه الدورة.

وقالت الشريف في تدوينة عبر “فيسبوك”: “اليوم تشرفنا بضيوفنا ممثلي القيادة العامة وأعضاء مجلس النواب والحكومة الليبية في افتتاح أعرق المهرجانات في ليبيا في دورته الثامنة والعشرين”.

وأضافت: “أقدم شكري الخاص للقيادة العامة للجيش الليبي المتمثلة في شخص القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر على رعايته الكريمة لمهرجان غات السياحي في هذه الدورة”، متابعة: “ما كان لها أن تقام في موعدها لولا حرص القائد العام على دعم مختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية في مختلف المدن الليبية حفظكم الله ورعاكم ودمتم ذخرًا لهذا الوطن”.