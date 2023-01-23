مؤسسة النفط الليبية تستعرض أنشطة شركة سرت خلال 2022 وأهدافها وميزانيتها لـ 2023

واصلت مؤسسة النفط الليبية ولليوم الثاني على التوالي بمدينة بنغازي عقد اجتماعات الجمعية العمومية مع الشركات التابعة لها، وعقدت اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الجمعية العمومية، فرحات بن قدارة، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة سرت والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

وتم خلال الاجتماع استعرض نشاط الشركة لعام 2022 والذي أنشطة إدارات الصحة والسلامة والبيئة والاستكشاف والشؤون القانونية واحتياطي النفط والغاز وعمليات الحفر والإنتاج ونقل وتزويدات الغاز ونشاط المجمع الصناعي ومرافقه وأعمال الصيانة ونشاط الهندسة والمشروعات.

كما ناقش الاجتماع الميزانية المعتمدة لسنة 2022 وأوجه الصرف والميزانية المقدرة للشركة لسنة 2023 ومستهدفاتها لهذا العام والمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وأثنى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على خطط وبرامج الشركة المعدة لتطوير حقولها بما يهدف إلى تحقيق زيادة الإنتاج.

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وبينت شركة سرت من خلال العرض المقدم أنها وبفضل دعم المؤسسة وجهود العاملين بها تسعى إلى زيادة احتياطي النفط والغاز بتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة وكذلك العمل الجاد لاستكشاف حقول وتراكيب جديدة ويعتبر تطوير الاحتياطي من النفط الخام والغاز للحقول المطورة حالياً من أولويات الشركة.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً اعتماد زيادة الاحتياطي المثبت لحقل الجبل بمقدار 170 مليون برميل من النفط الخام والعمل جار لتحديث احتياطي حقل اللهيب بزيادة تقدير بحوالي 160 مليون برميل من النفط.