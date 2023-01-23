وزارة الثروة البحرية تصدر تعميمًا بعدم التعامل مع أي جهات خارجية

أصدرت وزارة الثروة البحرية بالحكومة تعميما لمديري مكاتب الثروة البحرية بالمناطق بعدم التعامل مع أي جهات خارجية، وعدم تمكينها من القيام بأي مهام داخل نطاق عملها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لوحظ من خلال الزيارات الميدانية للمرافئ وموانئ الصيد البحري تواجد بعض المنظمات الدولية وقيامها بتنفيذ بعض الأعمال دون علم الوزارة وتوريد بعض الاحتياجات للعاملين بقطاع الثروة البحرية على شكل هبات.

وأكدت الوزارة خطورة هذه التصرفات، كما حذرت من لهم علاقة بالتواصل مع هذه المنظمات غير الرسمية، أن تعاملهم معها سيعتبر تخابرا مع الأجنبي، مطالبةً بعدم التعامل أو تمكين أي جهة خارجية من القيام بأي مهام في نطاق العمل إلا بعد منحها الإذن خطيًا.

وطالبت الوزارة في ختام بيانها موافاتها ببيانات المنظمات غير التابعة للقطاع التي تحمل نشاطات داخل نطاق العمل حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.