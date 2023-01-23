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أبوالغيط ووزير خارجية إيطاليا يناقشان سبل دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، مسألة الاستقرار في ليبيا،

وقال تاياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،:” كان تبادلا مثمرا للآراء حول الاستقرار في ليبيا والبحر المتوسط والالتزام ضد الهجرة غير النظامية، متابعا:” نريد تعزيز تعاوننا مع جامعة الدولة العربية”.

وغرد أبوالغيط، عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا:” إنه استضاف الوزير الإيطالي والوفد المرافق له على مأدبة عشاء، لافتا إلى مناقشة موضوعات تخص الاستقرار في المنطقة العربية، ومنها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي.

وأضاف أبوالغيط:« إيطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط وأتطلع إلى تعزيز العلاقات بيننا».

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«أبوالغيط» سبل دعم الاستقرار ليبيا وزير خارجية إيطاليا

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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