“ليبيا تويز” يثير غضب الليبيين.. تعرف على القصة

تداول نشطاء مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لمدير الشركة المالكة لمحلات “ليبيا تويز” للألعاب في طرابلس، نعيم بوعبدالله، وهو يهين فيه الموظفين بسبب شكوى من أحد العملاء.

وأثار مقطع الفيديو غضب الليبيين والذين أدانوا هذا التصرف غير اللائق الذي صدر عن مدير الشركة، واستنكروا سلوكه المهين في حق موظفيه مما دفع الشركة إلى حذف الفيديو من صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وكانت صفحة محل “ليبيا تويز” على موقع فيسبوك نشرت فيديو يظهر مدير الشركة وهو يخاطب موظفي المحل بطريقة مذلة ومهينة، ويطلب منهم الاعتذار بعد ورود شكوى من شخصيتين نسائيتين مشهورتين على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعتا تعرضهما لسوء معاملة من قبل الموظفين.

وتبين أن الشكوى كانت من صانعة المحتوى منى معتوق، على سناب سات، والتي ردت على مقطع الفيديو المتداول بأنها لم تطلب من “ليبيا تويز” تصوير فيديو اعتذار أو إهانة أي شخص.

وأوضحت أنها كانت نشرت مقطع فيديو عن يومياتها وذكرت فيه أنها تعرضت لموقف غير جيد في “ليبيا تويز” فقط.

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وأضافت أن الشركة المالكة لـ “ليبيا تويز” تواصلوا معها لمعرفة فرع المحل، والتي أبلغتهم بدورها أنه فرع زناته، فقط ولم تطلب منهم أي شيء.

وطالبت منى معتوق، شركة “ليبيا تويز” بنشر توضيح وأن الشركة قامت بهذا التصرف بناءً على التعليقات التي وردت على الفيديو الذي نشرته.