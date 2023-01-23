الباخرة التركية الأكبر ترسو بالمنطقة الحرة في مصراتة

رست الباخرة هاكونا ماتاتا ” HAKUNA MATATA “ التابعة للوكيل الملاحي شركة المرساة، اليوم الإثنين، بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، والقادمة من ميناء ” أمبارلي التركي ” ، بطول يبلغ 304 متراً وبعرض 40 متراً.

وبحسب بيان صادر عن المنطقة الحرة مصراتة، فإن الباخرة على متنها 701 حاويات نمطية TEUS ، من ضمنها 32 حاوية ترانزيت، بالمقابل سيتم شحنها بما يقارب 3500 حاوية نمطية TEUS متجهة إلى الموانئ الرئيسية بجمهورية الصين.

ولأول مرة تدخل باخرة تجارية بطول تجاوز الـ 300م إلى الموانئ الليبية، حيث تمت مناورة الدخول والإرساء بعناصر وطنية من مرشدين وأطقم القطع البحرية وبحارة الرصيف”.