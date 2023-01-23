اجتماع بمديرية أمن ترهونة لبحث المحافظة على الموروث الثقافي

عقد صباح الاثنين بديوان مديرية أمن ترهونة اجتماع لمناقشة آليات التنسيق بين المديرية وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، لحماية الموروث الثقافي داخل الحدود الإدارية لفرع جنوب طرابلس.

وضم الاجتماع رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار “السنوسي صالح” ونائبه “احمد الرياحي” ومدير أمن ترهونة “عبدالسلام الجوادي” بحضور مدراء الإدارات ورئيس فرع الجهاز الشرطة السياحية جنوب طرابلس.

وعبر مدير أمن ترهونة عن استعداد المديرية للتعاون مع فرع الجهاز لحماية الموروث الثقافي.

ومن جهته تقدم رئيس الجهاز بالشكر والتقدير لمدير وأعضاء المديرية على حفاوة الاستقبال والتعاون مع فرع الجهاز للحفاظ على هذه الموروث الثقافي وحمايته من العبث والسرقة والتخريب.

وعقب الاجتماع قام رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بزيارة لفرع الجهاز جنوب طرابلس وذلك للإطلاع ومتابعة سير العمل داخل الفرع.

وأستمع رئيس الجهاز للمشاكل والمختناقات التي تواجة أعضاء الشرطة ووضع الحلول لها.

وأشاد لواء “السنوسي صالح” على الجهود المبذولة من قبل أعضاء الشرطه في المحافظة على الموروث الثقافي وحمايته من العبث والتخريب.

كما تخللت هذه الزيارة جولة لعدد من المواقع الأثرية بالمدينة (القرية التاريخية وقصر دوغة) للوقوف على الاعتداءات التي تتعرض لها هذه المواقع.

” style=”height: 128px;”>