نورلاند يؤكد لـ المنفي على دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية والانتخابات

العنوان-طرابلس

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة للرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية والانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

واستعرض المنفي مع نورلاند، خطوات المجلس الرئاسي لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.