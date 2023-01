بعد التلويح بتجاوز المجلسين.. نورلاند يتحدث مع المنفي عن “خطوات كسر الجمود السياسي”

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.

وأشاد نورلاند خلال اتصال هاتفي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالتقدم الذي أحرزه المجلس من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث الاتصال، خطوات رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وكانت السفارة الأمريكية قد دعت عقيلة صالح وخالد المشري بعد لقائهما في القاهرة، للتوصل إلى اتفاق سريع على قاعدة دستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ولمحت السفارة في بيان لها، إلى استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في حالة عدم تمكن مجلسي النواب والأعلى من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة.

المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

