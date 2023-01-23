وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة يفتتح معرض الوكالات الإيطالية في طرابلس

أفتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، أمس الاثنين، معرض الوكالات الإيطالية على أرض معرض طرابلس الدولي بتنظيم شركة النخلة المضيئة بالشراكة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية وبرعاية المنطقة الحرة مصراتة.

وأكد وزير الاقتصاد في كلمته خلال الافتتاح أن ليبيا تنهض بالتعاون مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية، مشيراً إلى أن وزارته وضعت برنامج لتنويع الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والجهات ذات الاختصاص لتوطين الصناعة الوطنية.

كما أكد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت بعملية تنظيم الوكالات والعلامات التجارية، وحثً أصحاب الوكالات إلى فتح خطوط إنتاج بليبيا للنهوض بالصناعة.

يشار إلى أن معرض الوكالات الإيطالية بنسخته الأولى يشهد مشاركة عدد 35 شركة من وكلاء الشركات الإيطالية بمختلف المجالات وتستمر فعالياته خلال الفترة من 23 – 26 يناير الجاري.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض وعميد بلدية طرابلس المركز ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الليبية الإيطالية ونائب رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

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كما حضر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي والمدير العام للمنطقة الحرة بمصراتة والملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية بجمهورية تركيا والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية لدى دولة ليبيا ولفيف من أصحاب الأعمال والشركات والوكلاء المشاركين بالمعرض.