اختتام أعمال المؤتمر الدولي للأمن السيبراني والتأكيد على ضرورة إنشاء مركز عربي مختص

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أختتم مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني أعماله الاثنين فيما جاءت توصياته على ضرورة إنشاء مركز عربي للأمن السيبراني، وذلك تتويجا لما طرحه مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف الذي نظم وترأس المؤتمر.

وأكدت توصيات المؤتمر على أن الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي، مشددة على ضرورة بناء غرفة استراتيجية للأمن السيبراني تكون رافدا لإنشاء المركز العربي للأمن السيبراني.

كما بينت التوصيات ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني عن المجتمع و المنظومات الوطنية المعلوماتية، إضافة إلى تدشين برامج تدريبية لمجلس الأمن القومي الليبي؛ لبناء القدرات الشبابية في مجال الأمن السيراني.

كما شدد المؤتمر على أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية و الدينية لحماية الاطفال والمراهقين والمرأة من المخاطر السيبرانية، إضافة إلى تبني تشريعات وقوانيين للحماية الفكرية عبر الانترنت، وتفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية

ودعا المؤتمر إلى ضرورة مواجهة تصاعد الابتزاز السيبراني، وبناء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بإشراف مجلس الأمن القومي الليبي على غرار الدول العربية واعداد خطة للتحول الرقمي لجميع المؤسسات والقطاعات، وإنشاء بنية تحتية للتحولات الرقمية، وفتح مسارات أكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام و الخاص والتعاون مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني.

فيما أوصى المشاركون العرب بدراسة ليبيا الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالحماية الالكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية للاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة، والاستعانة بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني وضمان تناسقها مع نظيراتها الوطنية.

وفي ختام المؤتمر كرم مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف المشاركين في المؤتمر ولجانه التحضيرية والعلمية كافة .

بدورها كرمت جامعة عمان العربية مستشار الأمن القومي بدرع الجامعة مشيدة بهذا المؤتمر الهام الذي عقد في هذا الوقت الذي تزداد فيه التحديات السيبرانية في العالم أجمع