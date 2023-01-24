رئيس المجلس الرئاسي يطلع المبعوث الأمريكي على خطواته لكسر الجمود السياسي في ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إنه تم خلال الاتصال تطرق التطرق للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المبعوث الأمريكي، أكد خلال الاتصال دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

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