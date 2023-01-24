المنفي يناقش مع المبعوث الأمريكي كسر الجمود السياسي في ليبيا

الوطن| رصد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.

وخلال الاتصال تم التطرق لخطوات المنفي الأخيرة، التي قال إنها تأتي بهدف كسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

هذا وأكد نورلاند، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، قائلاً إنها تُثني على التقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة الماضية.