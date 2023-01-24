بعد اجتماع في منزل بوالخطابية.. استئناف العمل بالمجلس البلدي طبرق الأربعاء

أعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين، استئناف العمل بالمجلس بداية من الأربعاء المقبل، وذلك بعد وقف العمل منذ الأربعاء الماضي نتيجة الاعتداء على مشروعات ومخططات عامة في المدينة.

وعقد المجلس اجتماعًا بمنزل عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية اليوم الإثنين بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ومدير أمن طبرق، وعمداء عدد من بلديات المنطقة الشرقية، وانتهوا إلى هذا القرار، حسبما أعلن المجلس في مقطع مصور نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك.

كما حضر الاجتماع مدير الرقابة الإدارية عبدالنبي الكريمي، وعدد من عمداء البلديات: من امساعد شرقًا إلى طبرق غربًا، وقرروا عدد من القرارات، منها:

أولًا: قفل مكتب التخطيط العمراني والأملاك العامة بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية حتى إشعار آخر.

ثانيًا، تولي وكيل وزارة الداخلية إزالة عدد من المخالفات والاعتداءات على المخططات العامة خلال مدة أقصاها 10 أيام.

ثالثًا، قرر عمداء البلديات دعم بلدية طبرق في تطبيق القوانين واللوائح والمحافظة على المخططات العامة.

وأشار المجلس إلى ضرورة وقف الاعتداء على المخططات والمشروعات العامة، مستنكرًا ما يجري بمخطط الحديقة العامة بالكورنيش وتعطيل المشروعات.