الرقابة على الأغذية: ضبط 1000 عبوة من سمن “نيوزلاند حلوب” مهربة بطريقة غير شرعية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبط كميات من سمن علامة تجارية نيوزلاند حلوب.

وأوضح محمد الزيات – مدير مكتب الاعلام بالمركز ، في مداخلة متلفزة، أن فرع الرقابة على الأغذية و الأدوية البيضاء تمكن من تتبع شحنة سمن التي تقدر كميتها بـ 1000 عبوة مهربة بطريقة غير شرعية.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تبين مخبريا أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأشار المركز إلى أن تبين كذلك وجود غش تجاري في تاريخ الصلاحية الذي يمكن إزالته بسهولة.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه تم تحريز كامل الكمية وإحالة الملف للنيابة العامة.