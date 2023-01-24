وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، عن وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس موردة من شركة “GE” الأمريكية، عبر ميناء طرابلس البحري.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق.

ونقلت المعدات التشغيلية الجديدة من ميناء طرابلس البحري إلى المخازن الرئيسة للشركة، من أجل استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، ومحطة كهرباء مصراتة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي بهدف تجديد وحدات الإنتاج وإطالة عمرها دعمًا للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها.