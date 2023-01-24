وزير العمل يبحث أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة

ناقش وزير العمل والتأهيل بالحكومة عبدالله الشارف أرحومة، اليوم الإثنين، أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، وسبل إيجاد حل جذري لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أرحومة بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة سرت مع رئيس اللجنة التأسيسية العليا للاتحاد النقابي للعاملين الوطنيين بالشركات الوافدة المنسحبة منصور الفايدي، والوفد المرافق له، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على “فيسبوك”.

وناقش الاجتماع ملف العاملين الوطنيين بالشركات المنسحبة وتأخر سداد رواتبهم لسنوات طويلة، حيث أطلع الوزير وفد العاملين على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، في إطار السعي لإيجاد حل جذري بهذا الخصوص.