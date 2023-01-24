خلال لقائه السيسي.. تاياني يُشدد على ضرورة اتفاق الدول المعنية بليبيا على “عملية سلام”

العنوان-طرابلس

كشف وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اقتراحه في القاهرة بشأن معالجة الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة اتفاق الدول المعنية بليبيا على عملية سلام والتحاور فيما بينها بشأن الوضع الليبي.

والتقى تاياني خلال زيارته القاهرة كلا من الرئيس عبدالفتاح السياسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث العلاقات الثنائية والأمة الليبية وقضية الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى إمدادات الطاقة.

وأعرب تايني عن قناعته بأن تحقيق الاستقرار في ليبيا يُعدّ أمراً حاسماً لإبطاء الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديد الإرهابي الذي ينطلق من منطقة الساحل الأفريقي باتجاه حوض المتوسط.

وقال تاياني غداة زيارته لمصر، إن “دولا مثل الجزائر وتركيا ومصر لها تأثير على بعض رجالات الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا، لذا نحتاج إلى التحدث فيما بيننا، للحد من النزاعات، وخلق أجندة إيجابية وتفضيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تضفي شرعية على القادة السياسيين الجدد في ليبيا”.

ويرى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن على الدول المعنية بالملف الليبي، الاتفاق على عملية سلام، حتى لو أنني لا أخدع نفسي بأنها عملية سهلة، لكن من واجبنا المحاولة.

ولفت إلى أنه يقترح على الجميع، كما فعل في القاهرة مع الرئيس السيسي ونظيره شكري، أن تندرج كل مبادرة حوار أو وساطة تحت مظلة الأمم المتحدة.

واعتبر تاياني أن المسار الذي تسلكه الأمم المتحدة هو الأكثر عقلانية واتزاناً، مبيناً أن إيطاليا تدعم عملها بالكامل في إشارة إلى العملية السياسية التي تيسرها المنظمة الدولية بين الأطراف الليبية منذ سنوات.