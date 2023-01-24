الملحق العسكري البريطاني يدعو لتعود ليبيا إلى حالة السلام والاستقرار

الوطن| رصد

دعا الملحق العسكري البريطاني، العقيد بحار كريستفور اوفلاهرتي، أن تعود ليبيا مرة أخرى إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار، وأن “تكون تضحيات القوات الليبية عام 1943، والتي أدت إلى استقلال البلاد عام 1951، في الاستمرار بالإتيان بثمارها نحو هذه الأمة الجميلة ذات السيادة” على حد وصفه.

وأضاف خلال زيارته رفقة ملحق دفاع إيطاليا، مقبرة الحرب العالمية في طرابلس، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستعمار البلاد، “ندعو الله أن تكون مصالحتنا مصدر إلهام للآخرين الذين كانت لديهم خلافاتهم في الماضي، ونصلي من أجل أن يصبح جميع الأعداء السابقين أصدقاء يعيشون بعد ذلك في سلام ووئام وازدهار معًا”.

وقال “نقف هنا اليوم كحلفاء وأصدقاء لنتذكر تضحيات زملائنا الذين ماتوا عام 1943 أثناء الحملة العسكرية في ليبيا، فبين عامي 1940 و1943، أصبحت هذه الأرض الجميلة ساحة معركة لحرب أوروبية. ضحى الكثير من الرجال والنساء، صغارًا وكبارًا، عسكريين ومدنيين، بأرواحهم من أجل قضاياهم الوطنية” “وها نحن نفعل ذلك معًا، كأعداء سابقين قاموا بتسوية خلافاتهم السابقة وأصبحوا الآن أصدقاء مقربين، وهما في الواقع اثنان من أقوى الحلفاء في أوروبا يحاربون تهديدات اليوم للسلم والأمن العالميين”.