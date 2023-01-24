المنفي يطلع السفير الأمريكي على خطواته للدفع بالعملية السياسية

تلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الاتصال تطرق، إلى الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد السفير الأمريكي ، دعم الولايات المتحدة للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.