السيسي و مدير المخابرات الأمريكية يبحثان القضايا الإقليمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب الرئاسة المصرية فإن واشنطن اكدت سعيها لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الامن والاستقرار لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة.