البيوضي: لم يعد مقبولاً التفاوض مع الدبيبة واستقبال مبعوثيه

رفض المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، التفاوض مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من أجل إبرام صفقة سياسية يحقق من خلالها المزيد من المكاسب.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لم يعد مقبولا التفاوض مع الدبيبة واستقبال مبعوثيه السريين في بنغازي والقاهرة وعمان وغيرها من المدن والعواصم؛ لأجل عقد صفقة ترضي أطماع البعض وتعزز مكاسبهم، فبخلاف العار والخيانة”.

وأضاف البيوضي، أنه وبشكل خبيث و ممنهج دمر بنية الدولة وثقافة المؤسسة فيها بنشر ثقافة التريند وصناعة المحتوى، بل تجاوزها بتغييب الوعي العام واستهداف القيم المجتمعية”.

ولفت إلى أن التفاوض أو التعاون معه بات مشاركة علنية له في الجريمة التي تستهدف ليبيا.