مختار: عدم تقارب مصر وتركيا قد يكون له تأثير سلبي على إنجاح التوافق بين المجلسين

الوطن| رصد

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إن الخلاف في ليبيا سياسي بين شرق البلاد وغربها، أي مجلسي النواب والدولة، مضيفاً أن الخلاف حول تصور الدولة القادمة، وكيفية بنائها في غياب دستور، فضلاً عن مادتي شروط الترشح للرئاسة الخاصة بمزدوجي الجنسية والعسكريين.

مختار وفي تصريحات رصدها موقع الوطن، اعتبر أن عدم تقارب مصر وتركيا قد يكون له تأثير سلبي على إنجاح التوافق بين المجلسين، وعليهما أن يعلنا رفع تأثيرهما السياسي على ليبيا، منوهاً بأن المجلسين في المرحلة المقبلة سيوجهان طلبًا للدولتين بذلك، وبترك الحوار المباشر لليبيين مع أنفسهم داخل الدولة وبرعاية أممية.

هذا وأضاف مختار أن الاتفاق على توزيع المناصب السياسية أمر طبيعي في الحياة السياسية بأي دولة، ولو أجريت الانتخابات، سيتم تكرار هذه العملية في توزيع المناصب المقبلة، وفق قوله.