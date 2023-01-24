أبو جناح يبحث مع سفير التشيك تسهيل منح التأشيرات للمرضى الليبيين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “رمضان أبو جناح” خلال لقائه سفير التشيك لدى ليبيا “جان فيسيتال” تسهيل منح التأشيرات للمرضى الليبيين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال توريد معدات طبية متخصصة في تقديم العلاج الطبيعي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الطوارئ، والعظام، وجراحة الأعصاب، فضلًا عن تنفيذ برامج الأطباء الزوار لإجراء جراحات كبرى داخل ليبيا،

وجرى خلال اللقاء التباحث حول مشروع اتفاقية “ميدوفاك” التي سيتم توقيعها بين وزارة الصحة الليبية والمستشفى العسكري التشيكي، بهدف تدريب الأطباء الليبيين في مجال الطب الفيزيائي، وسيجري تنفيذ الاتفاقية من خلال مركز طب الطوارئ والدعم.

وبدوره، أعرب سفير التشيك لدى ليبيا عن تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، وتعزيز اتفاقيات التعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتشيكية.

ودعا السفير التشيكي وزير الصحة، طرابلس لزيارة وزارة الصحة التشيكية، والجامعات الطبية في تشيكيا للتباحث حول توقيع اتفاقيات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أكد أبو جناح أنَّ وزارة الصحة الليبية ترحّب بالتعاون معها في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا .