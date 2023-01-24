أعيان وحكماء البطنان: نحذر من محاولة الدبيبة تسليم عبدالله السنوسي

حذر أعيان وحكماء البطنان، من محاولة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تسليم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق اللواء عبدالله السنوسي، مطالبين بإطلاق سراح بوعجيلة مسعود.

وقال الحكماء والأعيان، في بيانهم:” نطالب بإطلاق سراح الرهينة بوعجيلة مسعود دون قيد أو شرط”.

وأكد البيان، أن ملف لوكربي أغلق نهائيًا ودفع الشعب الليبي ثمنًا باهظًا وفقًا لاتفاقية بين البلدين وقعت عام 2008.

وحمل أعيان وحكماء البطنان، منْ يُحاول تسليم عبدالله السنوسي المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح القضية من أضرار بالمصالح الليبية.

وطالب البيان، المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وتابع البيان:” نقف اليوم لاتخاذ موقف موحد ضد أي صفقة لتسليم مواطن ليبي في قضية منتهية مقابل البقاء في السلطة لأيام معدودات”.