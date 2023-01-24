بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تزال الأجواء باردة نسبياً مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة على الساحل الممتدة من طرابلس حتى مصراته يتخللها سقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات جبل نفوسة.

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح على أغلب المناطق مابين (18-15)مْ ولا تتجاوز (12)مْ علي المناطق الجبلية وتسجل انخفاض يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خاصة يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب علي غدامس.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ ولاتتجاوز (16) مْ على غدامس والحمادة.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06