نعيم بوعبدالله: بعض المعلقين على أزمة “ليبيا تويز” قاموا بشتم أمي والتشكيك في أصلي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ليبيا تويز للألعاب “نعيم بوعبدالله”: موظفو ليبيا تويز أصدقائي ولم أقم بالإساءة لأي أحد منهم

جاء ذلك في تصريحات متلفزة رصدتها وتابعتها صحيفة “الساعة24″، أضاف فيها، ما قمنا به عمل روتيني داخل الشركة بطريقة جميلة على خلفية ملاحظات الزبائن .

كما أشار ” بوعبدالله ” إلى أن، هناك حملة ممنهجة ضد نجاحاتنا المستمرة منذ 21 سنة مثل تنظيمنا لدوريات كرة و تقديم مساعدات لمرضى السرطان.

مؤكدا، أن صانعة المحتوى منى معتوق ليس لها علاقة بما حدث ولكن فتاة أخرى هي التي قامت بالتشهير.

وتابع قائلا”: أدعو الفتاة التي ادّعت طرد أخيها أن تأتي بدليل واحد وأدعو كل الجهات لتحرّي الحقيقة.

كما أضاف “بوعبدالله” قائلا: البعض من المعلقين على أزمة ليبيا تويز قاموا بشتم أمي وعائلتي والتشكيك في أصلي.