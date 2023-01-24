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المودي يوضح مستجدات انتخابات المجالس المحلية في عدد من البلديات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية “باسم المودي”، إن اللجنة نشرت القوائم النهائية لمترشحي المجالس البلدية في كل من بني وليد وتنيناي والمردوم وغريان والعربان.

المودي وفي تصريحات رصدها موقع الوطن، أوضح عدد القوائم المترشحة في كل بلدية؛ بواقع 21 قائمة في بني وليد موزعة على 28 مركزاً انتخابياً، وقائمتين في تنيناي موزعتين على مركزين، ومثلهما في المردوم أيضاً.

هذا وأضاف المودي أن اللجنة تستعد ليوم الاقتراع في غريان والذي يوافق 4 من فبراير، وكذلك الاقتراع في العربان والذي سيكون في 11 من الشهر نفسه.

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الوطن الليبية

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