الارصاد: تقلبات جوية مصحوبة بالامطار وانخفاض الحرارة يوم الخميس بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 24/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تزال الأجواء باردة نسبياً على مناطق الشمال الغربي – غدامس والحمادة وتتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربى خاصة على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربي مابين ( 15 – 17 )مْ ولا تتجاوز (12)مْ علي مناطق الجبل الغربي، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع هذا اليوم علي مناطق الخليج – الشرق والجنوب حيث تكون مابين (20-25)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مع انخفاض في درجات الحرارة وسقوط امطار متفرقة وتشمل الشمال الشرقي يوم الجمعة.

والله اعلـــــــم.