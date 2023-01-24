حسام القماطي: تقارير الجهات المعنية تشير إلى استمرار معاناة النازحين في ليبيا

أكد المحلل السياسي ” حسام القماطي “، أن هناك تباطؤ في عودة النازحين لتضرر منازلهم بسبب النزاع المسلح، وافتقارهم للحصول على خدمات عامة عند عودتهم.

وأضاف القماطي في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تجاهل الجانب الاجتماعي المتمثل في المشكلات القَبَلية التي ربما قد تسببت في تأخير عودة بعض المواطنين، إلى جانب الوضع السياسي غير المستقر.

وتابع، مع تراجع عدد النازحين عن ذي قبل، إلا أن عدد 160 ألف مواطن يشير إلى استمرار الأزمة في ليبيا حتى بعد نهاية عقد من الصراع الذي أدى إلى نزوح هذه الجموع.

مؤكدا، أن تقارير الجهات المعنية تشير إلى استمرار معاناة النازحين في دولة لديها قدرات مالية.

مشيرا إلى أن، المشكلات الاجتماعية التي تواجه النازحين يمكن حلحلتها لو كانت هناك مبادرات حكومية لوضع حل حقيقي.

مضيفا، يبقى العجز الحكومي عن مواجهة هذه الأزمة وتحمل مسؤوليتها أحد أسباب بقاء المشكلة حتى الآن.