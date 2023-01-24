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الميهوب: ما قام به وزراء الخارجية العرب هو الموقف الصحيح.. لانتهاء شرعية حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن حكومة “الدبيبة “لا تملك من الشرعية لبقائها سوى مساحة ضيقة في طرابلس”
وأضاف الميهوب، في تصريحات صحفية،  أن “ما قام به وزراء الخارجية العرب هو الموقف الصحيح، بحكم انتهاء شرعية الحكومة الموجودة في طرابلس”.
وفي السياق، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن “عدم حضور مشاركة وزراء الخارجية العرب في الاجتماع التشاوري الذي دعت له المنقوش يحمل رسائل جادة للجانب الليبي”.
وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية،  أن عدم مشاركة وزراء الخارجية العرب في الاجتماع هي “رسالة واضحة في ظل الانقسام والنزاع على السلطة، وأنها ربما رأت أن حضورها فيه اصطفاف لطرف على حساب الآخر، في حين أن حضورها يؤكد على ضرورة وجود سلطة واحدة”.
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الميهوب طلال الميهوب

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صحيفة الساعة 24

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