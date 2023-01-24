المنفي يبحث مع السفير الأمريكي خطوات الدفع بالعملية السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي هاتفيا مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السفير الأمريكي أكد خلال اتصال هاتفي الاثنين دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.