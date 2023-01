الخوجة: الحكومة منتهية الولاية تحاول قدر الإمكان إثبات شرعيتها رغم سحب الثقة منها

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة حول اجتماع وزراء الخارجية العرب، معتبرةً أن الحكومة منتهية الولاية تحاول قدر الإمكان إثبات شرعيتها رغم سحب الثقة منها.

الخوجة قالت في تصريح لشبكة “لام”: إن السبب الظاهر من امتناع معظم الدول العربية من المشاركة في الاجتماع هو فقدان حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى تمثل مصالح الدول التي امتنعت.

