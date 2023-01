الجزائر وروما تدعوان الأطراف الليبية إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات

أكد الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون” رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” على ضرورة توجيه الأطراف الليبية دعوة تستعجل إنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين أكد فيه الطرفان ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية أساسه تنظيم الانتخابات، ودعم مسار المصالحة الوطنية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة مع دعم مصالح الدولة الليبية.

وأبدى تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ارتياحه لتطابق وجهاتِ النظر مع إيطاليا، حول ضرورة العمل سويا للمساهمة في إحلال الأمن والسّلم في المنطقة المتوسطية، إلى جانب التقارب في الرؤى حول القضايا الإقليمية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

