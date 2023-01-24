استمرار الطقس البارد في ليبيا.. وهذه هي أماكن سقوط الأمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء باردة نسبيا، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و24 درجة مئوية في معظم المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

والسرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا من الغد.