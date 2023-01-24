بن شرادة: مقاطعة اجتماع طرابلس تحمل رسائل جادة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن عدم حضور غالبية وزراء الخارجية العرب في الاجتماع التشاوري الذي دعت له وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، “يحمل رسائل جادة للجانب الليبي”.

وأضاف بن شرادة في تصريح رصده موقع “الوطن” أن عدم مشاركة وزراء الخارجية العرب في الاجتماع هي “رسالة واضحة في ظل الانقسام والنزاع على السلطة، وأنها ربما رأت أن حضورها فيه اصطفاف لطرف على حساب الآخر، في حين أن حضورها يؤكد على ضرورة وجود سلطة واحدة”.

من جهته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن مقاطعة الأمانة العامة للجامعة العربية وأغلب الدول العربية اجتماع وزراء الخارجية دليل دامغ ان الجميع يتعامل مع حكومة الدبيبة كحكومة منتهية الولاية.

واشار الزغيد في تصريحات صحفية الى ان الاجتماع يعتبر فاشلا، وسبب فشله حكومة الدبيبة المنتهية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأكد ان بعد هذه المقاطعة يفترض على حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الشرعية والحفاظ على ماء وجهها.