الهنقاري: الأنظمة العربية المستبدة تخشى من تصدير الثورة الليبية إلى شعوبها المقهورة

زعم محمد الهنقاري، “محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن الأنظمة العربية المستبدة تخشى من تصدير الثورة الليبية إلى شعوبها المقهورة” على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك»: “لكل حدث فى تاريخ البشرية له علم وفلسفة، والثورات لها علم يوضح مراحلها”.

وتابع؛ ” المرحلة الأولى: التخطيط والتحضير وهذه كانت قصيرة بالنسبة إلى ثورة 17 فبراير. المرحلة الثانية: الانتصار وكانت طويلة ودموية مقارنة بثورات الربيع العربي تونس ومصر. المرحلة الثالثة : مرحلة العسل وهى التى مرت بيها الثورة 2012\2013 “.

وواصل الهنقاري، مضيفًا؛ “المرحلة الرابعة: مرحلة الأزمة بدأت سنة 2014 وليس لها زمن يحدد نهايتها، واشعلها مريض نفسي عجوز عسكرى اسير سابق قادم من عصر الانقلابات العسكرية”. بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن “المرحلة الخامسة: الاستقرار والانطلاق نحو التقدم السياسي والاقتصادي والعسكري والعلم السريع بعد نهاية الأزمة مقارنة بالثورات التي حصلت للشعوب السابقة”.

وأكمل الهنقاري؛ “المرحلة السادسة: مرحلة تصدير الثورة وهى التي تصيب الشعوب المقهورة بالاستبداد ومنزوعة الحلم والفكر؛ وهى التي سببت العداوة لثورة الشعب الليبية من الأنظمة العربية الديكتاتورية والعسكرية والعائلية امثال مصر والإمارات والسعودية”. بحسب قوله.

وختم موضحًا؛ “ولهذا تجد من ينحاز لهذه الدول منزوع الوطنية جاهل عبد للوهم السلطة والمال، مصر والإمارات والسعودية والبحرين، ومن ينحاز لهذه الدول إما جاهل أحمق وإما طامع”. بحسب تعبيره.