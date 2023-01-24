شركة الكهرباء: وصول قطع غيار تشغيلية لمحطتي مصراتة والخمس الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار تشغيلية جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس الغازية عبر ميناء طرابلس البحري .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الشركة تواصل جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق، حيث تم نقل شحنات جديدة محملة بمعدات تشغيلية من ميناء طرابلس البحري عبر شاحنات إلى المخازن الرئيسة لشركة الكهرباء مورِّدة من شركة ( GE ) الخاصة باستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس وشركة سوينق الخاصة بمحطة كهرباء مصراتة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن نقل المعدات يهدف إلى تجديد وحدات الإنتاج وإطالة عمرها دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها .