الأرصاد: أجواء باردة نسبيا وأمطار خفيفة في بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيا، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و24 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات جبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المناطق الجبلية وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خصوصا غدا على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا من الغد.