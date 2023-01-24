مؤسسة النفط: سنسخر الإمكانيات لإعادة تشغيل المجمع الصناعي براس لانوف

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أنه سيتم تسخير كل الأمكانيات من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي براس لانوف بكامل طاقته وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، كما سيساهم استئناف عمليات الإنتاج في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية، وخلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي.

تصريحات رئيس مؤسسة النفط جاءت خلال ترأسه الجمعية العمومية لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز يوم أمس الاثنين بمقر شركة الخليج العربي للنفط رفقة مسعود سليمان، أحمد عمار، حسين صفار، وعبر الدائرة المغلقة خليفة عبدالصادق، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة أعضاء الجمعية العمومية، بحضور شعبان بسيبسو رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد حميدة عوض، أحمد سليمان، فرج حماد، عبدالرزاق زريبة أعضاء لجنة إدارة الشركة، والمدراء العموم ومدارء الإدارات وعدد من المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة مراقبة الشركة .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف أن الشركة تمكنت من تنفيذ الخطة الأولى لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من خلال استيراد كميات من الإثيلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي إثيلين وصولاً إلى مرحلة التسويق المحلي .

وبين أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي والذي سوف يتوج بإعادة تشغيل مصنع الإثيلين قريباً.

وتحدث عضو مجلس الإدارة ومديرعام العمليات عبد الرزاق زريبة عن أبرز المحطات التي تضمنتها خطة إعادة التشغيل وأشار إلى جاهيزية كافة وحدات المجمع الصناعي بما في ذلك مصنع الايثيلين بعد أن تم إجراء معظم الاختبارات التشغيلية للمنظومات والضواغط بالمصنع وفي انتظار إدخال مادة النافثا من أجل الشروع في عمليات الشغيل النهائي وفق كتيبات الشغيل المعتمدة .

وقدمت خلال الاجتماع الإدارة العامة للمالية عرض ملخص للميزانية المقترحة والمصروفات الفعلية لسنة 2021م والميزانية المعتمدة والمسيل والمصروفات لسنة (2022م) والمقترح لسنة 2023م.